Fiorentina, Italiano: “Messo in campo grande qualità, stiamo crescendo”

Dopo la vittoria netta per 3-0 della sua Fiorentina sul Cagliari, Vincenzo Italiano si è detto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: “Siamo partiti come a Frosinone in maniera forte, cercando di aggredire il nostro avversario e sfruttare il fattore campo. Sono contento che abbiamo messo subito qualità, nel secondo tempo dobbiamo crescere nel concedere meno all’avversario. Non è facile, giochiamo spesso, contro squadre agguerrite, che vogliono fare punti, ma sono contento“. Il tecnico della viola ha poi proseguito: “Se cresciamo e miglioriamo in alcuni aspetti, nella concretezza in avanti, nell’essere tutti coinvolti possiamo dare del filo da torcere a tutti. Dobbiamo gestire le energie, non è facile sfidare le prime sei-sette ma se facciamo quello che ho detto possiamo battagliare con chiunque. Stiamo mostrando grande crescita dal punto di vista della personalità, in tanti stanno rendendo molto di più rispetto alla passata stagione

Gli esempi che fa Italiano sono Martinez Quarta e Duncan: “Ho fatto i complimenti ad entrambi. Si stanno guadagnando fiducia e minuti. Quarta ha libertà di andare in zone di campo dove dobbiamo riempire certe situazioni, sta interpretando in maniera eccezionale le situazioni dove richiedo il suo aiuto. Sono felice che Beltran abbia fatto un’ottima prestazione e che Nzola da subentrato abbia fatto gol. Mi auguro di vederli sempre così, giovedì si riparte, affronteremo una squadra forte, l’importante è coinvolgere tutti e farli pensare che nessuno è indispensabile ma tutti possono essere utili“. L’allenatore della Fiorentina ha poi concluso: “Possiamo continuare a tenere l’intensità e il palleggio visti oggi, ho cercato di cambiare in attacco per dare maggiore energia. Difficile avere ritmi alti ogni tre giorni, quindi se amministriamo va bene lo stesso. Conta la vittoria, contano i tre punti ma possiamo migliorare sotto certi punti di vista“.