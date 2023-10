Highlights e gol Sassuolo-Monza 0-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 60

Il video dei gol e degli highlights di Sassuolo-Monza, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium partita viva con entrambe le squadre che provano a fare male senza speculare. Il Sassuolo sicuramente parte meglio ed ha un paio di occasioni clamorose con Laurientè e Pinamonti. Ma anche il Monza non è da meno e con Colombo e Ciurria si fa molto pericoloso. All’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa il Monza sta meglio e Kyriakopoulos a porta spalancata si divora letteralmente il gol dello 0-1. Rete che arriva qualche minuto più tardi grazie a Lorenzo Colombo: il centravanti del Monza fa tutto lui, vince un contrasto con Ruan Tressoldi, entra dentro l’area di rigore, rientra sul sinistro e batte Consigli. Per il Sassuolo un brutto stop dopo le vittorie contro Juventus e Inter.

