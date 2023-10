Highlights Torino-Verona 0-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video degli highlights di Torino-Verona, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Tanta intensità, corsa, duelli a tutto campo e poco spettacolo nel posticipo del lunedì. Il Verona ribatte colpo su colpo e impensierisce la squadra di Juric che però si crea almeno tre palle gol clamorose: una di queste ce l’ha Lazaro sul finire di primo tempo con l’ex esterno dell’Inter che entra dentro l’area di rigore, apre il piattone ma Montipo è bravo a deviare in angolo. Anche il Verona ha le sue chances soprattutto con Milan Djuric in campo, pregevole la sua rovesciata ma Milinkovic-Savic dice di no. Tameze di testa si fa pericoloso, anche Ricci ci prova dalla distanza, ma le polveri sono bagnate. Un punto per parte e zero gol.

GLI HIGHLIGHTS DI TORINO-VERONA