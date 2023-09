Fiorentina, Italiano: “Lavorato bene durante la sosta, Atalanta bel banco di prova”

In vista della sfida contro l’Atalanta, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club: “Abbiamo lavorato bene, queste due settimane sono state utili per cercare di mettere a punto qualcosa in preparazione di una partita difficile contro una squadra tosta. Servirà molta attenzione e molta applicazione“. I viola sono chiamati al riscatto dopo la brutta sconfitta contro l’Inter, ma la formazione di Gasperini è un avversario da prendere con le molle: “Contro l’Atalanta sono sempre state gare con alta qualità e intensità – sottolinea Italiano – loro sono una squadra che va forte e ti stimola a fare partite di grandissima intensità, quindi domani mi aspetto un’altra gara del genere“.

Il tecnico ex Spezia ha speso altre parole sulla Dea: “Anche loro hanno cambiato tanto quest’anno e hanno volti nuovi da inserire, ma mantengono una forte identità. Adesso inizieranno le coppe anche per loro e avranno tanti impegni. Ma l’Atalanta è sempre una squadra temibile, forte, che gioca con un’impronta incredibile che gli ha dato Gasperini in questi ultimi anni. Per noi sarà un bel banco di prova“. Italiano potrà contare anche sui giocatori rientrati dalle rispettive nazionali: “Stanno tutti bene, ma sarebbe stato meglio averli per cercare di accelerare con qualcuno l’inserimento, ma sono tornati tutti carichi e domani li abbiamo a disposizione“.

Infine l’allenatore ha speso due parole per Yerry Mina, centrale colombiano che in nazionale si è lesionato un muscolo della coscia per cui si prospetta un lungo stop. “Sono molto dispiaciuto per Mina perché stavamo lavorando con lui proseguendo un percorso per inserirlo piano piano, e invece ora lo perdiamo subito. È un calciatore importante che stavamo mettendo in condizione per averlo, non dico al cento per cento, ma in modo affidabile dal punto di vista fisico“.