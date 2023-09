Pagelle qualifiche Gp Singapore 2023, F1: maestoso Sainz, ma c’è anche Leclerc. Disastro Red Bull

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2023, quindicesimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Marina Bay Carlos Sainz riporta la Ferrari davanti a tutti con una prestazione sontuosa, frutta di un ottimo riscontro fin dalle prove libere. Grandissimo equilibrio, con George Russell e Charles Leclerc rispettivamente a 72 e 79 millesimi dallo spagnolo. Clamorose difficoltà invece per le Red Bull, visto che Max Verstappen e Sergio Perez mancano entrambi l’accesso al Q3 e rischiano di aver compromesso pesantemente la propria gara. Di seguito i nostri voti ai protagonisti di oggi.

Le pagelle

Carlos Sainz, voto 10 e lode

Semplicemente perfetto. Protagonista fin dalle prime libere, lo spagnolo sembra essere salito di colpi in questa parte della stagione e dopo il podio di Monza domani avrà una chance ghiottissima per provare a cercare la prima vittoria stagionale. In questo momento sembra guidare su una nuvola.

George Russell, voto 9.5

Per 72 millesimi non si prende la pole, ma sicuramente batte ancora nettamente il compagno di squadra Lewis Hamilton, non proprio uno qualunque. Talento puro, domani sarà della partita.

Charles Leclerc, voto 9

I ferraristi assaporano la prima fila tutta rossa fino agli ultimi istanti, poi 7 millesimi beffano il monegasco. L’impressione è che Sainz in questo momento sia su un altro ritmo, ma sicuramente anche per Leclerc quella di Singapore rappresenta un’occasione da sfruttare a tutti i costi.

Liam Lawson, voto 8

Splendida qualifica in Q3 per il giovane di casa AlphaTauri, che sembra averci preso gusto con la F1. E’ proprio lui a estromettere Verstappen dal Q3 per 7 millesimi, mettendo in mostra capacità di guida non indifferenti. Il classe 2002 è tra i migliori di oggi.

Lando Norris e Lewis Hamilton, voto 7.5

I due britannici si piazzano in quarta e quinta casella, un risultato che sicuramente li soddisfa a metà. Difficile superare sulla pista di Singapore, ma anche loro sul passo gara potrebbero provare a impensierire il podio.

Max Verstappen e Sergio Perez, voto 4

Clamorosa delusione in casa Red Bull, che non mancava il Q3 con entrambe le monoposto dal Gp di Russia del 2018. L’olandese non riesce a ingranare con l’assetto di oggi e finisce undicesimo senza particolari problemi tecnici. Il messicano invece si autoelimina, con un testacoda nell’ultimo tentativo quando cercava la disperata rimonta. Il tutto su una pista dove sorpassare in gara sarà tutt’altro che banale, anche per la corazzata Red Bull.

Lance Stroll, voto 4

Il canadese si schianta contro la barriere dell’ultima curva, fortunatamente senza conseguenze. Macchina distrutta e ultima posizione in griglia, con un errore davvero particolare e potenzialmente pericoloso. Sabato da dimenticare per il pilota dell’Aston Martin.