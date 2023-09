Ginnastica, World Challenge Cup: Maresca e Vannucchi in finale negli anelli

Salvatore Maresca è riuscito a strappare il pass per la Final Eight agli anelli con il personale di 14.550, alle spalle dell’austriaco Vinzenz Hoeck e del britannico Courtney Tulloch, entrambi al comando nella classifica provvisoria di ammissione con 14.600. Lo stabiese non poteva festeggiare meglio il suo trentesimo compleanno. Il campione italiano di specialità, allenato da Marcello Barbieri, ha sporcato leggermente la sua esecuzione, quindi i cinquanta millesimi di ritardo dalla coppia di testa sono più che colmabili.

Sul castello dell’Accor Arena di Parigi, in un’atmosfera pre-olimpica da brividi, in gara anche Niccolò Vannucchi, che con il suo 13.750 è stato bravo a conquistare la settima piazza e un posto per la finale di Coppa. La giovane promessa della Gymnastic Romagna Team con 13.400 ha chiuso invece in 14esima posizione al corpo libero, attrezzo dove non vedremo azzurri in azione, anche perché Ares Federici sbaglia e si deve accontentare di un 12.250. Fa molto bene anche Edoardo De Rosa al suo cavallo, staccando il terzo punteggio con 14.950 dietro solo a due big come l’irlandese Rhys Mc Clenaghan e l’inglese Max Whitlock, primi a pari merito con 15.250.