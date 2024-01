Fiorentina-Inter 0-1, la reazione di Tramontana alla vittoria dei nerazzurri (VIDEO)

di Christian Deiuri 1

Quinta vittoria consecutiva dell’Inter, che nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A si impone 1-0 a Firenze e torna in vetta alla classifica. Il gol vittoria lo sigla il capitano Lautaro Martinez al 14′, bravo a colpire di testa su corner anticipando il suo difensore. Grande sofferenza nella ripresa per la squadra di Inzaghi, che rischia di subire il gol del pareggio da parte della Fiorentina. Al 76′ infatti Sommer prima commette fallo da rigore, ma poi è bravissimo a ipnotizzare Nico Gonzalez dal dischetto. Il forcing finale della Viola non porta i risultati sperati, così l’Inter può festeggiare tre punti fondamentali, che gli permettono di superare la Juventus a quota 54 punti. Ecco la reazione di Filippo Tramontana alla gara dei nerazzurri.