Highlights Sinner-Medvedev, finale Australian Open 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 68

Il video con gli highlights di Sinner-Medvedev, sfida valevole per la finale degli Australian Open 2024. Strepitoso successo in rimonta del tennista azzurro, che ha rimontato uno svantaggio di due set a zero a Medvedev ed ha conquistato il primo Slam della sua carriera. Jannik è il primo azzurro della storia a trionfare a Melbourne. Ecco le immagini salienti del match.