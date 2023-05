Ecco perché Inter-Atalanta si gioca sabato

Inter-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, si giocherà sabato 27 maggio con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. Una decisione, quella della Lega, che ha fatto andare su tutte le furie la dirigenza dell’Inter visto che i nerazzurri saranno impegnati tre giorni prima allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Un match che potrebbe anche prolungarsi ai tempi supplementari e magari oltre. Per Lautaro Martinez e compagni il calendario diventa particolarmente arduo: domenica a Napoli, mercoledì a Roma per la finale di Coppa Italia e sabato contro l’Atalanta.

Ma perché Inter-Atalanta si gioca sabato e non domenica o magari lunedì? Proviamo ad entrare nei meandri del bando dei diritti tv 2021/2024 che regola e governa la modalità di scelta da parte di Dazn e Sky. Partiamo da una cosa importante e fondamentale: ad ogni giornata la Lega si deve sedere a tavolino con le due emittenti che scelgono le partite, seguendo un ordine ben preciso che è proprio regolamentato nel bando dei diritti tv. Le prime due scelte ce le ha Dazn mentre Sky sceglie la terza partita che reputa più importante tra le otto che sono rimaste in ballo. In questo caso è andata così: Juventus-Milan è stata la prima scelta di Dazn mentre la seconda sarà stata una tra Fiorentina-Roma e Bologna-Napoli. A quel punto la palla è passata a Sky che, come terza scelta, ha optato per Inter-Atalanta. E gli slot dei giorni e degli orari sono fissi e insindacabili e normati proprio nel famoso bando dei diritti tv. Nel caso di Sky i tre giorni e orari fissi sono: venerdì sera ore 20:45, sabato sera ore 20:45 e domenica 12:30. Quindi, nel momento in cui Inter-Atalanta viene trasmessa anche su Sky, la partita può giocarsi solamente in uno di questi tre slot.

Escluso il primo, rimanevano quello del sabato sera e della domenica a pranzo. La scelta è ricaduta sulla prima per una questione di visibilità e di opportunità. Il ragionamento della Lega poi ricade anche sul fatto che la Fiorentina, in campo anche lei mercoledì per la finale di Coppa Italia, giocherà con la Roma sabato alle ore 18 (anche se questo abbinamento è stato forzato dal fatto che i giallorossi scenderanno in campo per la finale di Europa League il mercoledì dopo). In conclusione Inter-Atalanta non sarebbe stata possibile programmarla domenica alle 18 o alle 20:45 poiché quegli slot non sono destinati a Sky. Ed è anche il motivo per il quale i big match Dazn del sabato vengono, quasi sempre, trasmessi alle ore 18 visto che alle 20:45 è lo slot di Sky. Storie di diritti tv e di bandi: il calcio, al giorno d’oggi, è anche questo.