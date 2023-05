Atalanta, sirene inglesi per Hojlund: lo vuole il Manchester United

La stagione non è ancora terminata, ma il Manchester United è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno. In particolare, i Red Devils sono alla ricerca di ben due attaccanti, così da rendere più completa la rosa, che quest’anno ha risentito proprio della poco profondità in quel ruolo. L’obiettivo numero uno corrisponde a Harry Kane, che potrebbe lasciare il Tottenham, specialmente in caso di mancata qualificazione all’Europa.

Il secondo nome, come riporta il Times, è invece quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante dell’Atalanta fa gola a tanti top club europei tra cui lo stesso Manchester United, che potrebbe decidere di fare un investimento. Il club ha già prelevato dalla Dea qualche anno fa Amada Diallo ed è possibile che stacchi un altro assegno, sempre superiore (almeno) ai 40 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del talento danese.