Inter, furia Marotta contro la Lega: “Incomprensibile l’anticipo della gara contro l’Atalanta”

La decisione della Lega di programmare il match Inter-Atalanta nella serata di sabato 27 maggio non ha fatto felici i nerazzurri. La squadra di Inzaghi dovrà infatti tornare in campo 72 ore dopo la finale di Coppa Italia nonostante nessuna delle due squadre avesse particolari esigenze. “È incomprensibile che la Lega abbia anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare addirittura lunedì” ha detto Beppe Marotta alla Gazzetta dello Sport. L’ad dei nerazzurri ha poi aggiunto: “In questo modo si mette a rischio l’incolumità dei calciatori, costretti a giocare tre partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe anche finire oltre i tempi regolamentari“.