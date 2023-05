Cassano: “Il calcio italiano non è tornato, solo culo nei sorteggi. Inzaghi inadatto all’Inter, non salgo sul carro”

Sul canale Twitch della Bobo TV, Antonio Cassano ha commentato la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, che ha visto i nerazzurri approdare in finale: “L’Inter ha meritato di andare avanti, ma c’è da dire che il Milan è nettamente inferiore. Tolto Leao, che a mio avviso non stava nemmeno bene, l’impressione è che non avesse armi“. Cassano ha però precisato: “Le milanesi hanno avuto grande fortuna nel sorteggio. Non concordo con chi sostiene che il calcio italiano sia tornato. Si tratta semplicemente di culo nei sorteggi“.

L’ex calciatore si è poi soffermato su Simone Inzaghi: “Io non salgo sul suo carro. Lo reputo un allenatore inadatto all’Inter e da cambiare, a prescindere da come finirà la finale. Anzi, se dovesse vincere la Champions sarebbe un disastro ancora più grande in campionato visto che è a -20 dal Napoli e lo scorso anno ha buttato uno scudetto nel cesso“. Infine, parole al miele per Piero Ausilio: “Si può dire che ha fatto un miracolo? L’Inter ha giocato la semifinale con 7 parametri zero ed è lui che ha costruito questa squadra, facendo fare plusvalenze incredibili“.