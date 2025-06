Nuovo colpo di scena per il futuro di Victor Osimhen: la decisione spiazza anche il Napoli, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore.

Victor Osimhen sta muovendo il pallino del gioco in queste ore in casa Napoli. Tanto del mercato degli azzurri passerà per la sua eventuale cessione e, al momento, la sua decisione sta mettendo non poco i bastoni tra le ruote a Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis.

A parlare di quanto deciso dal centravanti nigeriano che ha passato l’ultima stagione in prestito al Galatasaray è stato pochi minuti fa Alfredo Pedullà tramite il suo profilo ‘X’.

Clamoroso Osimhen: la sua decisione rovina i piani del Napoli

Victor Osimhen non rientra nei piani del Napoli, per volere di Aurelio De Laurentiis in persona, già dalla scorsa stagione. Tanto che ha trascorso gli ultimi mesi in prestito al Galatasaray che dal canto suo vorrebbe tenerlo.

Di sicuro sul centravanti nigeriano c’è l’interesse di diversi club, quindi non ci sono solamente i turchi, ma tanto al momento sta facendo la sua volontà. L’attaccante vuole restare in Europa ormai è chiaro, tanto che – stando ad Alfredo Pedullà – ha rifiutato nelle ultime ore anche il rilancio da 30 milioni di euro più bonus arrivato dall’Al-Hilal.

Simone Inzaghi vorrebbe l’attaccante di proprietà del Napoli nella sua nuova squadra eppure il nigeriano sembra avere tutt’altre intenzioni. Ma il rifiuto mette i bastoni tra le ruote anche allo stesso club italiano detentore del suo cartellino. L’Al-Hilal sarebbe infatti a pagare i 75 milioni di euro – da pagare in tre volte – fissati dalla clausola rescissoria. Eppure la chiusura netta di Osimhen sta facendo sì che la possibile operazione salti definitivamente.

Senza una sua cessione, a determinate cifre, per il Napoli si fa tutto più complicato. Anche perché il nigeriano pesa parecchio a bilancio con i suoi 1o milioni più bonus di ingaggio.