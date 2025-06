Il commissario tecnico del Belgio ha parlato anche del prossimo acquisto del Napoli dopo il pareggio dei ‘Diavoli Rossi’ contro la Macedonia del Nord.

Non sono stati pochi gli interrogativi con cui si è risvegliato oggi il Belgio dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord. Non solo sul livello di gioco, ma anche in merito alla preparazione fisica di diversi calciatori. Tra questi, anche Kevin De Bruyne, che appare essere ormai prossimo a trasferirsi in Serie A, al Napoli.

“Sono due punti persi, anche se non abbiamo giocato bene”, ha ammesso il ct Rudi Garcia a Het Laatste Nieuws. “Dobbiamo aumentare il ritmo. La condizione fisica di alcuni giocatori non era buona e c’era anche il caldo che ci ha messo in difficoltà. Ma questo non deve essere una scusa”.

Proprio De Bruyne è stato tra i calciatori sostituiti dal ct. “Giochiamo di nuovo lunedì e, come ho detto, è giugno e i giocatori non sono al 100% della forma”, ha spiegato. “Per Kevin sarebbe stato difficile giocare due volte novanta minuti in quattro giorni”.