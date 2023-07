Calendario Milan Serie A 2023/2024, tutte le giornate: le date e il programma completo

Il calendario e tutte le partite del Milan della Serie A 2022/2023. Obiettivo riscatto per i rossoneri, che nell’ultima stagione non sono riusciti a ripetersi dopo la splendida cavalcata verso lo scudetto ma hanno comunque limitato i danni, centrando il quarto posto (complice la penalizzazione della Juventus). La squadra di Pioli vorrà dunque ripartire a mille e lottare per le posizioni di vertice, magari nella speranza di evitare brutte figure come quello dello scorso anno (il 2-5 contro il Sassuolo su tutte). Si tratterà di un Milan rinnovato, che ha perso Sandro Tonali e dovrà fare a meno di Ismael Bennacer per almeno metà stagione, ma è già corso ai ripari acquistando Loftus-Cheek, che si preannuncia il primo di tanti arrivi. Inutile dire che sarà fondamentale partire bene e, in questo, il calendario potrebbe rappresentare un fattore. Se è vero che prima o poi bisogna affrontarle tutte, è altrettanto vero che evitare big match a ridosso degli impegni in Champions League oppure a distanza ravvicinata l’uno dall’altro è importante. Andiamo dunque a scoprire il calendario completo del Milan. Ricordiamo che il campionato si concluderà il 26 di maggio.

ANDATA

19-20 agosto – prima giornata

Bologna-Milan

26-27 agosto – seconda giornata

Milan-Torino

2-3 settembre – terza giornata

Roma-Milan

16-17 settembre – quarta giornata

Inter-Milan

23-24 settembre – quinta giornata

Milan-Hellas Verona

26-27 settembre – sesta giornata

Cagliari-Milan

30 settembre-1 ottobre – settima giornata

Milan-Lazio

7-8 ottobre – ottava giornata

Genoa-Milan

21-22 ottobre – nona giornata

Milan-Juventus

28-29 ottobre – decima giornata

Napoli-Milan

4-5 novembre – undicesima giornata

Milan-Udinese

11-12 novembre – dodicesima giornata

Lecce-Milan

25-26 novembre – tredicesima giornata

Milan-Fiorentina

2-3 dicembre – quattordicesima giornata

Milan-Frosinone

9-10 dicembre – quindicesima giornata

Atalanta-Milan

16-17 dicembre – sedicesima giornata

Milan-Monza

23 dicembre – diciassettesima giornata

Salernitana-Milan

30 dicembre – diciottesima giornata

Milan-Sassuolo

6-7 gennaio – diciannovesima giornata

Milan-Empoli

RITORNO

13-14 gennaio – ventesima giornata

Milan-Roma

20-21 gennaio – ventunesima giornata

Udinese-Milan

27-28 gennaio – ventiduesima giornata

Milan-Bologna

3-4 febbraio – ventitreesima giornata

Frosinone-Milan

10-11 febbraio – ventiquattresima giornata

Milan-Napoli

17-18 febbraio – venticinquesima giornata

Monza-Milan

24-25 febbraio – ventiseiesima giornata

Milan-Atalanta

2-3 marzo – ventisettesima giornata

Lazio-Milan

9-10 marzo – ventottesima giornata

Milan-Empoli

16-17 marzo – ventinovesima giornata

Hellas Verona-Milan

30 marzo – trentesima giornata

Fiorentina-Milan

6-7 aprile – trentunesima giornata

Milan-Lecce

13-14 aprile – trentaduesima giornata

Sassuolo-Milan

20-21 aprile – trentatreesima giornata

Milan-Inter

27-28 aprile – trentaquattresima giornata

Juventus-Milan

4-5 maggio – trentacinquesima giornata

Milan-Genoa

11-12 maggio – trentaseiesima giornata

Milan-Cagliari

18-19 maggio – trentasettesima giornata

Torino-Milan

26 maggio – trentottesima giornata

Milan-Salernitana