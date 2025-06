Il nuovo Ds Tare sta cercando di formare la squadra giusta per Max Allegri. L’ex Lazio ha centrato un obiettivo importante in ottica mercato in vista della prossima stagione

Sta nascendo un nuovo Milan, con un cambio di rotta sia da un punto di vista dirigenziale, sia per quanto riguarda sul campo. La dirigenza sta tentando di cercare profili nuovi e di prospettiva, in modo che i giocatori possano rientrare nei profili giusti richiesti dal tecnico livornese.

Dopo la deludente stagione con la sola Supercoppa Italiana alzata contro i cugini dell’Inter in finale e la Coppa Italia persa contro il Bologna, il Diavolo rossonero vuole ripartire alla grande, investendo soldi sul mercato in maniera intelligente, senza sborsare un sacco di soldi in questa sessione di calciomercato.

La cessione di Reijnders al Manchester City e quella probabile di Theo Hernández, che sembrerebbe essere destinato ad abbracciare Simone Inzaghi all’Al-Hilal, sono fondamentali soprattutto per fare cassa. Avendo poi a disposizione i soldi delle rispettive cessioni per reinvestirli in calciatori più funzionali secondo la modalità di gioco dell’allenatore ex Juventus.

Calciomercato Milan, il nuovo profilo a centrocampo per Allegri

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club rossonero starebbe pensando a Jashari del Club Brugge. Centrocampista svizzero classe 2002 con un buon rendimento in questa stagione: 52 partite disputate in questa stagione, sempre a disposizione del mister senza fermarsi.

Al momento Igli Tare ha avanzato una prima offerta al Club Brugge sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus, ma il club belga ne chiede almeno 35. Cifra non tanto distante da quella proposta dal Ds rossonero, che avrà il tempo per riformulare l’offerta e vedere se ci saranno i margini giusti affinché la trattativa si concretizzi e vada in porto.

Il giocatore è richiesto da varie squadre di Premier League e dunque è doveroso rilanciare una seconda offerta per garantirsi il mediano per la prossima stagione e per farlo bisogna dunque agire il più presto possibile anticipando la concorrenza.

Nei prossimi giorni vedremo quali saranno gli sviluppi di questo obiettivo di mercato, che porterebbe ad Allegri le caratteristiche giuste per iniziare ad avere già delle idee sulla disposizione tattica della squadra.