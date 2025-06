Dopo De Bruyne e Marianucci, il Napoli sta per mettere a segno il suo terzo colpo di mercato di questa estate: si tratta di Noa Lang, esterno del Psv.

Avrebbe avuto una forte accelerata la trattativa per portare Noa Lang al Napoli. L’esterno olandese del Psv Eindhoven è diventato, a questo punto, il primo nome sulla lista del direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, proprio nelle ultime ore sarebbe stato trovato l’accordo con il giocatore.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.