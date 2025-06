Dopo aver inseguito Gyokeres e Osimhen, la Juventus starebbe orientando le sue mire su Jonathan David del Lille, sul quale avevano effettuato sondaggi anche Inter e Napoli.

Dopo l’Inter e il Napoli, anche la Juventus si iscrive ufficialmente alla corsa a Jonathan David. Ma se i nerazzurri sono “distratti” dal Mondiale per Club e i partenopei sembrano orientati anche ad altri obiettivi, sembrerebbero essere proprio i bianconeri, al momento, i più vicini, in Serie A, all’attaccante del Lille. Che, però, piace molto anche in Premier League a diversi club.

Ma David, che si appresta a svincolarsi a parametro zero, avrebbe dato priorità e un ok di massima a trattare proprio con la Juventus. Anche se il problema in qualsiasi altro discorso di mercato effettuato con le società che ne hanno fatto richiesta è stato proprio questo.

Arrivando da svincolato, senza alcun cartellino da pagare, fa avere all’attaccante una posizione predominante nella richiesta di un ingaggio ‘monstre’, al momento fuori dalla portata dei bianconeri.

Le cessioni

Ma alcune cessioni potrebbero portare denaro fresco nelle casse della società e favorire la trattativa. Tra queste quelle di Mbagnula e Weah al Nottingham Forest, per circa 30 milioni. Resta aperto a qualsiasi ipotesi il discorso di Vlahovic, così come quello di Kolo Muani, che la Juve vorrebbe riconfermare, ma non riscattandone il cartellino, per il quale se ne riparlerà dopo il Mondiale per Club con il Psg.