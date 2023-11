Probabili formazioni Real Madrid-Napoli: Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli, match della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il Napoli ha perso solo due delle ultime 16 partite della fase a gironi di Champions League (V10 P4). Con Mazzarri la formazione partenopea ottenne una grande qualificazione in un girone di ferro con Bayern Monaco e Manchester City. E adesso sogna un altro pass per la fase ad eliminazione diretta. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 29 novembre. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti con le pagelle e le parole dei protagonisti. Ma vi offrirà anche gli approfondimenti del pre gara, in avvicinamento al fischio d’inizio del match del Bernabeu, con le possibili scelte di Mazzarri e Ancelotti, che tornano a sfidarsi dopo tanti anni.

REAL MADRID – Tanti indisponibili e qualche dubbio per Ancelotti. Rodrygo e Joselu in attacco. Bellingham recupera e agirà alle loro spalle. Valverde, Kroos e Modric a centrocampo. Fuori Camavinga, Vinicius, Tchouameni, Militao. In dubbio Kepa.

NAPOLI – Osimhen vuole una maglia dal 1′. Sicuri di esserci Politano e Kvaratskhelia. Anguissa, Lobotka e Zieliski a centrocampo. Fuori Olivera per infortunio.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Joselu

Ballottaggi: Joselu 55% – Brahim Diaz 45%, Lunin 55% – Kepa 45%

Indisponibili: Camavinga, Vinicius, Tchouameni, Militao, Courtois, Kepa (in dubbio)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Osimhen 60% – Raspadori 40%

Indisponibili: Mario Rui, Olivera

Squalificati: –