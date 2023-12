Cagliari-Sassuolo: Thorstvedt perde due denti in uno scontro di gioco

Nel corso del posticipo di Serie A tra Cagliari e Sassuolo, il centrocampista della squadra emiliana Kristian Thorstvedt ha perso due denti in uno scontro di gioco. Su una palla alta a centrocampo, il numero 42 neroverde è saltato assieme a Sulemana nel tentativo di colpire di testa il pallone, ma nel duello il cagliaritano ha allargato il braccio colpendo, secondo l’arbitro Mariani involontariamente, l’avversario. Il norvegese si è fermato dolorante mentre dalla bocca ha cominciato a perdere del sangue. Poi è uscito per le opportune cure mediche e per rientrare ha avuto bisogno di un apposito tampone, visto che lo scontro gli aveva causato la perdita di due denti incisivi. Thorstvedt li ha ritrovati sul terreno di gioco, e li ha mostrati al suo allenatore Dionisi per poi riprendere a giocare regolarmente.