Liga 2023/24: pareggio a reti bianche tra Rayo Vallecano e Celta Vigo, Granada-Athletic Bilbao finisce 1-1

Mancavano due gare per concludere il sedicesimo turno di Liga. Granada–Athletic Bilbao, sospesa ieri al 18′ a causa della morte di un tifoso sugli spalti, si è conclusa 1-1. La formazione basca era passata in vantaggio ieri grazie alla rete al 6′ di Inaki Williams, ma alla ripresa dell’incontro non è riuscita a mantenere il risultato. Al 55′ è arrivato il pareggio della squadra di casa con l’autorete di Ruiz de Galarreta, che è risultato decisivo per il pareggio finale. La compagine di Valverde prosegue la serie di risultati positivi e si porta così a 29 punti in classifica, che valgono il quinto posto. Il Granada invece conquista un punto importante in ottica salvezza, ma rimane penultimo con 8 punti.

Nel posticipo vero e proprio infine non si fanno male Rayo Vallecano e Celta Vigo, che pareggiano 0-0. La squadra di Vallecas gioca meglio ma sciupa diverse occasioni per passare in vantaggio, mentre la formazione galiziana difende bene il pareggio e porta a casa un punto vitale. Il Rayo sale così a 20 punti e resta al decimo posto in classifica, complice il periodo di flessione nelle ultime settimane. La squadra di Rafa Benitez invece ora ha 10 punti ed è terzultima, e continua a inseguire la vittoria in campionato che manca da oltre tre mesi.