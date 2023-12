Pagelle Cagliari-Sassuolo 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Sassuolo, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus arena grande partenza dei ragazzi di Dionisi che nei primi dieci minuti sfiorano il gol con Matheus Henrique (meravigliosa parata di Scuffet), con una punizione di Laurienté e un tiro di Vina dalla distanza. Su un calcio d’angolo arriva il gol di Erlic che di testa stacca e sigla la rete dello 0-1. Il Cagliari piano piano entra in partita, sugli sviluppi di un calcio piazzato Prati di testa va vicinissimo all’1-1 ma arriva un prodigioso salvataggio sulla linea. Nella ripresa Tressoldi viene espulso per doppia ammonizione, il Cagliari preme ma senza grande qualità. Almeno sino al novantaquattresimo minuto: cross di Luvumbo e Lapadula la gira in porta, primo gol in campionato. 1-1. Tutto finito? Macchè: Pavoletti in rovesciata fa 2-1 facendo impazzire di gioia il pubblico sardo.

LE PAGELLE E I VOTI

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet 7; Zappa 6, Goldaniga 5.5, Dossena 5.5, Augello 6 (47’st Mancosu sv); Oristanio 6 (29’st Shomurodov 6.5), Prati 5.5 (47’st Petagna sv), Sulemana 5.5 (14’st Luvumbo 6.5), Nandez 5.5 (14′ st Pavoletti 7.5); Viola 6; Lapadula 7.5. In panchina: Radunovic, Aresti, Azzi, Di Pardo, Hatzdiakos, Obert, Wieteska, Deiola, Pereiro, Jankto. Allenatore: Ranieri 7.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 5.5, Erlic 7, Tressoldi 4.5, Vina 6 (28’st Bajrami 6); Racic 6 (36’st Volpato sv), Henrique 6.5; Castillejo 6.5 (20’st Pedersen 5.5), Thorstvedt 6, Laurienté 6.5 (20’st Ferrari 6); Pinamonti 6 (36’st Mulattieri sv). In panchina: Cragno, Pegolo, Defrel, Ceide, Lipani. Allenatore: Dionisi 5.5

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5. RETI: 7’pt Erlic, 49’st Lapadula, 54’st Pavoletti.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Espulso Tressoldi al 18′ st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Laurienté, Erlic, Goldaniga, Consigli, Thorstvedt, Mulattieri.

Angoli 10-4 per il Cagliari.

Recupero: 2′; 10′.