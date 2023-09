Bologna-Napoli, Garcia toglie ancora Kvaratskhelia: dentro Elmas al 75′

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia sostituisce ancora una volta Kvicha Kvaratskhelia per provare a vincere la partita. Con la situazione ancora sullo 0-0 dopo l’errore dal dischetto di Osimhen, il tecnico transalpino ha tolto il georgiano al 75′ per fare spazio ad Elmas. Seconda sostituzione consecutiva dunque per il numero 77, che già nella scorsa giornata contro il Genoa è uscito anzitempo, con Zerbin che è entrato al suo posto pochi minuti prima del novantesimo sul 2-2.