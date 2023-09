LIVE – Virtus Bologna-Brescia, Supercoppa 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket. La formazione di Luca Banchi ha battuto in semifinale l’Olimpia Milano, nel primo confronto diretto tra le due superpotenze della pallacanestro italiana, in una partita vissuta molto a “fasi” ma nella sostanza equilibrata. Per quanto riguarda i lombardi, invece, davanti al proprio pubblico la squadra di coach Magro non ha lasciato scampo a Tortona, imponendosi con oltre 20 punti di vantaggio in una partita senza storia. Si tratta anche di un remake della finale dell’ultima Coppa Italia, dove a imporsi fu Brescia, che vinse il primo trofeo della propria storia. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 24 settembre sul parquet PalaLeonessa A2A di Brescia, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

