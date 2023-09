Bologna-Napoli, Osimhen sbaglia il rigore: quarto penalty fallito in carriera

Victor Osimhen sbaglia il rigore al 71′ di Bologna-Napoli, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. L’attaccante partenopeo si è preso la palla sul dischetto dopo l’assegnazione del penalty per un mani di Calafiori in area. Dagli undici metri però il nigeriano ha allargato troppo la traiettoria di tiro, calciando fuori, alla sinistra di Skorupski (spiazzato). Dopo un palo nel primo tempo, sfuma ancora l’appuntamento col gol di Osimhen che è stato subito rincuorato dai compagni e dalla panchina di Rudi Garcia. Si tratta del secondo rigore sbagliato dal Napoli in stagione: nel match casalingo contro il Sassuolo, era stato Giacomo Raspadori a fallire l’opportunità dal dischetto. Si tratta del quarto penalty sbagliato da Osimhen in carriera, il secondo con la maglia partenopea: gli altri errori contro Liverpool, Montpellier e Beerschot.