Bologna: differenziato per Saelemaekers, Ilic in gruppo

Bologna in campo questa mattina per cominciare a preparare il match di sabato 27 gennaio in casa del Milan. Per i rossoblù di Thiago Motta seduta di possesso palla e partitella. Il belga Alexis Saelemaekers ha svolto allenamento differenziato in campo, mentre Dan Ndoye continua a svolgere terapie. Il nuovo acquisto proveniente dal Partizan Mihajlo Ilic si è allenato regolarmente con i compagni.