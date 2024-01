De Laurentiis-Mourinho, nel 2010 furono scintille: “L’ultimo che prenderei”

Josè Mourinho e il Napoli. Per ora solo una voce, seppur autorevole come quella del Times. Tanto basta per aprire suggestioni e idee, ma anche per sfogliare l’album dei ricordi della migliore avventura lavorativa del tecnico portoghese, quella dell’Inter. In quel periodo, tra il “rumore dei nemici”, Mourinho fu protagonista anche di un botta e risposta con il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Due personalità forti, che vennero a contrasto dopo un Napoli-Inter al ‘San Paolo’. “De Laurentiis non mi vorrebbe? Non ha i soldi per me”, fu la risposta dello Special One alle dichiarazioni del patron azzurro. Quest’ultimo disse infatti che non avrebbe mai voluto un allenatore come Mourinho nel club partenopeo: “Sarebbe l’ultimo che prenderei, nemmeno se me lo regalassero: mi tengo cento volte Mazzarri”, le parole riportate dal Corriere della Sera all’epoca.A pochi giorni dall’esonero dalla Roma, secondo il Times, l’allenatore portoghese si sarebbe offerto al Napoli, chiamato a pianificare il futuro in vista di giugno, quando scadrà il mini-contratto di Mazzarri. Quattordici anni cambiano persone e idee. E archiviano promesse e convinzioni. D’altronde, nel 2010 Mourinho attaccò anche la stessa Roma (“Società furba”) di Rosella Sensi, per poi legare un pezzetto della sua carriera proprio al club giallorosso. C’è il Napoli nel destino dello Special One? Si vedrà. Di certo non saranno vecchie ruggini a scoraggiare personaggi come Mourinho e De Laurentiis.