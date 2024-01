Sala sui cori a Maignan: “Il razzismo negli stadi è terrificante, è ora di dire basta”

A margine della presentazione degli eventi per il Giorno della Memoria, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato i cori razzisti allo stadio di Udine nei confronti di Mike Maignan: “È terrificante che ancora si debbano accettare negli stadi queste situazioni. Credo che Maignan abbia fatto molto bene, e lo capisco anche quando dice, a proposito di scelta, che chi non prende una posizione precisa, il club e la Procura, è corresponsabile di questa situazione“. Sala ha poi proseguito: “È ora di dire basta. Osservo con grande tristezza quello che è successo, magari stavolta è stata così significativa la reazione di Maignan, che potrebbe essere una svolta contro il razzismo negli stadi“. Alla domanda dei giornalisti se incontrerà il giocatore, il sindaco meneghino ha risposto: “Bisogna ragionarci, ne sarei anche felice ma non voglio nemmeno disturbare il suo lavoro. Adesso ci pensiamo ma qualcosa indubbiamente vogliamo fare“.