Atalanta: Scamacca verso il recupero, da valutare per Bologna

L’Atalanta è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio per preparare la trasferta in casa del Bologna. Scamacca si è allenato sia individualmente che in gruppo e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Crescono però le possibilità che venga convocato per la gara del Dall’Ara. Rafael Toloi e José Palomino hanno invece fatto solo lavoro individuale ed entrambi rischiano di saltare il match contro i felsinei. Prosegue il percorso riabilitativo di El Bilal Touré, inserito nella lista dei preconvocati del Mali per la Coppa d’Africa 2024. Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale al club (andava notificata entro il 17 dicembre alle società interessate), dunque la situazione andrà decifrata nei prossimi giorni.