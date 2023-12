Quando escono anticipi e posticipi Serie A dalla 20esima alla 29esima giornata? Ecco la data

Cresce l’attesa per scoprire date e orari di anticipi e posticipi del campionato di Serie A 2023/2024 dalla 20esima alla 29esima giornata. Attesi per mercoledì 20 dicembre, non sono stati ancora resti noti. Tuttavia non c’è da temere poiché è solo questione di tempo visto che la data in cui usciranno è giovedì 21 dicembre.

Oltre ad anticipi e posticipi, con ogni probabilità verranno ufficializzate anche le date dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma nella settimana dall’8 al 14 gennaio. Infine, dovrebbero essere comunicate pure le date relative ai recuperi che interessano le quattro squadre impegnate in Supercoppa. Inter, Fiorentina, Lazio e Napoli non disputeranno infatti regolarmente la ventunesima giornata in quanto protagoniste in Arabia Saudita, a caccia del titolo, ergo dovranno tornare in campo in seguito per recuperare l’impegno.