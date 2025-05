Allegri al Milan, non si tratta più solamente di indiscrezioni: che svolta clamorosa! Fissato l’incontro per la firma: di seguito tutti i dettagli.

Massimiliano Allegri si sta preparando per tornare ad allenare in Serie A e lo sta facendo in grande stile. Il tecnico è ormai a un passo dal Milan ed è anche già stato fissato l’incontro decisivo per chiudere l’accordo. Presto arriverà la firma che lo renderà, ancora una volta, il nuovo allenatore del Milan.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: è il caso di Massimiliano Allegri che, dopo aver allenato il Milan dal 2010 al 2014, ora si sta preparando per riprendere in mano la panchina rossonera. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità, ma adesso è nota anche la data per l’incontro decisivo e per la firma del nuovo contratto.

Allegri al Milan, è tutto vero: ecco tutte le informazioni utili dell’ultim’ora

Non ci sarà il Napoli per Massimiliano Allegri, visto che Antonio Conte sembrerebbe essere disposto ora come ora a restare nel capoluogo campano e a continuare con il progetto di De Laurentiis. Ed è qui che è entrato in gioco il Milan: Conceicao non rappresenta il futuro – rientrerà secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle prossime ore per incontrare la società visto che il suo contratto scadrà solamente nel 2026 – e il Diavolo ha bisogno di una scossa.

Secondo il giornalista esperto di calciomercato, Orazio Accomando, questa mattina il Milan incontrerà quindi Allegri per mettere nero su bianco l’accordo raggiunto.

Per il tecnico livornese ci sarà da firmare un accordo per un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus. I dettagli sono perciò già stati messi a punto e non resta altro da fare se non formalizzare il tutto con la firma. Insomma, il Milan entro questa settimana vuole risolvere il nodo allenatore per poi concentrarsi, con la nuova figura a disposizione, sui giocatori su cui affondare con il mercato estivo alle porte.