Dopo il secondo weekend consecutivo da incubo tira una brutta aria per Pecco Bagnaia: la Ducati è stata molto chiara.

Pecco Bagnaia non è riuscito a portare a casa nemmeno un punto nemmeno nel Gran Premio di Silverstone, proprio come era accaduto in quello precedente a Le Mans. Un doppio ‘zero’ molto pesante che permette al suo compagno di squadra, Marc Marquez, di guadagnare sempre più terreno: ora il vantaggio del campionissimo spagnolo su Bagnaia (in terza posizione dietro anche ad Alex Marquez) è di 72 punti.

Continua quindi il momento difficile per il pilota torinese, che nelle ultime settimane si è sfogato più volte lasciando intendere di non essere ancora riuscito a trovare il feeling giusto con la Desmosedici GP25. Rispetto allo scorso anno la moto ufficiale Ducati è cambiata poco ma sono proprio quelle modifiche a creare problemi al due volte iridato.

Il campione italiano è uno che non si arrende facilmente e di certo non vuole alzare bandiera bianca già da ora. Tuttavia l’impressione è che per rimontare lo svantaggio ormai accumulato nei confronti di Marc Marquez dovrà scalare una vera e propria montagna. La Casa di Borgo Panigale non vuole far pesare a Bagnaia questo momento così delicato e cerca di garantirgli il massimo supporto, ma è chiaro che la situazione per Pecco non è delle migliori.

Bagnaia: è una catastrofe, ora Pecco è spalle al muro

“Vi sono sicuramente dati, dinamiche e situazioni che dovremo analizzare in modo approfondito, non è una frase fatta, a cominciare dal momento difficile di Pecco che ha vissuto un’altra domenica negativa e, diciamolo, anche sfortunata visto il promettente avvio di gara”: sono le parole del direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, dopo il Gran Premio di Silverstone che si è rivelato un vero e proprio incubo per il pilota torinese.

Dall’Igna crede poi che tutti debbano rimboccarsi le maniche per fare di più, Bagnaia compreso: “Nessuna giustificazione, ognuno deve fare la sua parte e tutti devono sentirsi responsabili – ha detto il manager e ingegnere –lavorare assieme per risolvere e migliorare, sentirsi Squadra nella consapevolezza della propria forza con l’umiltà di sempre”.

Bagnaia avrà l’occasione per rifarsi nel weekend del 6-8 giugno ad Aragona: lo scorso anno fu Marc Marquez a trionfare su questo tracciato, sia nella Gara Sprint che nel Gran Premio.