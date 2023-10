Adani contro Allegri: “Vi prende per il culo, il pari con l’Atalanta più grande imbarazzo della storia della Juventus”

Nuovo attacco di Daniele Adani ai danni dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Nel corso della Bobo Tv infatti l’opinionista è entrato a gamba tesa contro il tecnico livornese, attaccando duramente lui e la sua idea di calcio: “Allegri è la persona meglio collocata in questo Paese. Otteneva tutto senza dare niente e oggi che non ottiene niente vi prende per il culo tutti. Quando lo dicevo quattro anni fa ero solo, oggi mi danno ragione. Lui ha capito tutto di questo Paese perché glielo avete permesso“.

Adani ha poi proseguito: “Allegri vi fa credere che a Bergamo si debba stare tutta la partita nella propria metà campo, e voi ci credete. Ma perché ci credete? Troppo facile dire alla fine “sembriamo una provinciale”. Qui c’è gente che ve lo dice da 4 anni. Noi mangiamo lo stesso, parliamo di calcio in maniera libera, e questo vi dà fastidio. Quando c’è da giustificare l’1-0 allora dite che odiate Allegri, è inutile“. Infine un consiglio a Giuntoli: “Gli è stato dato un mandato di 5 anni, quand’è che si comincia? Il pareggio di Bergamo fatto passare per buono è la più grande testimonianza di imbarazzo nella storia della Juventus“.