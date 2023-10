Real Madrid, Valverde: “Noi il centrocampo migliore al mondo? Domanda tosta”

Il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. In particolare, il classe ’98 uruguaiano ha analizzato le potenzialità del centrocampo delle merengue: “Kroos, Modric e Isco erano i migliori quando sono arrivato, ho imparato tanto da loro, hanno fatto la storia del Real Madrid. Li osservavo, cercavo di rubare atteggiamenti per crescere. Anche Casemiro mi ha aiutato“. Poi su Bellingham: “È molto giovane, per quanto sembri che giochi da anni nel Real Madrid. È arrivato in ottima forma, sembra molto maturo e anche come persona è uno positivo, potrà diventare un buon capitano“.

Infine sulla domanda se il centrocampo del Real Madrid con Kroos, Bellingham, Tchouameni e lui stesso, Valverde risponde: “È una domanda tosta. Sono tutti calciatori di qualità, tra i migliori al mondo e danno il massimo ogni giorno. C’è sana competizione, andiamo tutti nella stessa direzione per vincere“.