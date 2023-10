Cagliari, Ranieri: “La nostra gara peggiore. Radunovic non è sereno, parlerò con lui”

Non nasconde la sua delusione Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Cagliari per 3-0 sul campo della Fiorentina: “Non abbiamo giocato come sappiamo, il primo gol è stata una mazzata. E dopo 20 minuti perdi 2-0 contro una squadra che tiene bene palla. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma non siamo contenti. Forse è la nostra partita più brutta. L’unica ricetta che conosco è lavorare. Non ci arrendiamo, abbiamo fatto delle buone gare e abbiamo perso. Oggi non siamo stati noi, è stato giusto perdere“.

Ranieri si è poi soffermato su alcuni singoli: “Luvumbo non stava molto bene, altrimenti l’avrei fatto giocare. Sentiva un po’ di dolore stamani, quindi non l’ho rischiato. Vediamo per la prossima se rientra. Radunovic in questo momento non è sereno. Riparlerò col ragazzo e poi deciderò“. Infine due parole sul momento della squadra e su come ripartire: “In questi momenti meno si parla e meglio è. Dobbiamo lavorare ancora di più perché quello che stiamo facendo non è sufficiente“.