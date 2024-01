Serie A, ultima girone andata: Inter-Juve per il titolo d’inverno

Al via la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d’andata. In palio il titolo di campione d’inverno fra Inter e Juventus, le due formazioni davanti a tutte le altre. Interessante anche la corsa Champions, con la Fiorentina sorpresa di questo inizio di stagione, attuale quarta forza del campionato. La lotta serrata per un posto in Europa e la permanenza in massima serie sono ulteriori spunti sulla imminente giornata del massimo torneo di calcio italiano.

Si parte la sera del 5 gennaio con l’anticipo Bologna-Genoa. Le due formazioni si sfidano allo stadio Dall’Ara alle ore 20:45. I padroni di casa vogliono riscattare la sconfitta di Udine e difendere il quinto posto. I liguri sono intenzionati a confermare l’ultima prestazione che ha permesso di fermare sul pari la capolista Inter a Marassi.

Il sabato dell’Epifania ha inizio invece alle ore 12:30, con l’Inter che accoglie il Verona allo stadio San Siro. Come anticipato, i ragazzi di Simone Inzaghi puntano al bottino pieno per centrare il titolo di campione d’inverno. La formazione veneta peraltro non sta attraversando un buon momento, quartultima in classifica e battuta al Bentegodi dalla Salernitana nell’ultima giornata. Le quote scommesse sulla Serie A lasciano poche possibilità agli scaligeri, la differenza di qualità fra le due rose è notevole. I nerazzurri non hanno sbagliato due partite di seguito finora in stagione, ecco perché sono nettamente i favoriti per la vittoria.

Sempre sabato 6 gennaio è in programma alle ore 15.00 il match fra Frosinone e Monza, seguito alle 18.00 dalla sfida salvezza tra Lecce e Cagliari. Il posticipo serale del giorno della Befana è fra il Sassuolo e la Fiorentina, una sfida che promette goal e spettacolo.

L’ultima giornata del girone d’andata si chiude domenica 7 gennaio con altre cinque sfide. Il Milan è protagonista dell’anticipo delle 12:30 ad Empoli. I rossoneri, terzi in classifica, puntano a vincere per bissare così il successo casalingo contro il Sassuolo.

Alle ore 15.00 altre due interessanti gare, il Napoli di Mazzarri ospite del Torino e la Lazio di Sarri di scena ad Udine. A chiudere il turno alle 18.00 la sfida fra Salernitana e Juventus, dopo essersi già affrontate in settimana in Coppa Italia (6-1 il risultato per i bianconeri). Infine, il posticipo serale tra la Roma e l’Atalanta allo stadio Olimpico, un match che si preannuncia vibrante e combattuto su ogni pallone.