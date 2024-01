Pagelle Bologna-Genoa 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Bologna-Genoa 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara è un gol di Gudmundsson ad aprire i giochi nel primo tempo: punizione battuta come cross in mezzo, ma si insacca beffando un Ravaglia incerto. Poi nel secondo tempo si schiaccia tantissimo il Grifone e i felsinei ci provano in tutti i modi, a Calafiori dice no il guardalinee, mentre a Orsolini e Zirkzee si oppone un super Martinez, poi però nel recupero ci pensa il neo entrato De Silvestri. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5.5, Posch 5.5 (42′ st Posch sv), Lucumi 6, Calafiori 6.5, Lykogiannis 5.5 (9′ st Kristiansen 6); Moro 5.5 (10′ st Aebischer 6), Freuler 6; Orsolini 6, Fabbian 5.5, Urbanski 5.5 (10′ st Saelemaekers 7), Zirkzee 5. In panchina: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Beukema, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta 6.

GENOA (3-4-2-1): Martinez 7; Vogliacco 6, Dragusin 6.5, Vasquez 6 (39′ st Matturro sv); Malinovskyi 6, Badelj 6.5, Frendrup 6.5, Sabelli 6; Gudmundsson 7, Messias 6.5 (32′ st Haps 6), Ekuban 5.5 (24′ st Retegui 5.5). In panchina: Sommariva, Calvani, Martin, Kutlu, Papadopoulos, Galdames, Fini. Allenatore: Gilardino 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 20′ pt Gudmundsson, 50′ st De Silvestri.

NOTE: serata piovosa, campo non in discrete condizioni. Ammoniti: Posch, Vasquez, Retegui, Sabelli, Zirkzee, Kristiansen. Angoli: 12-2. Recupero: 1′, 7’+1.