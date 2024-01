Hellas Verona: emergenza in difesa per la sfida contro l’Inter

Rifinitura mattutina per il Verona, chiamato domani alla grande impresa al Meazza contro l’Inter, nel match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024. La sfida è resa ancor più proibitiva dalle difficoltà e mancanze difensive dei gialloblù.

Hien è stato ceduto all’Atalanta e Dawidowicz non è stato convocato, al pari di Saponara, per infortunio. I due centrali potrebbero essere così Magnani e Amione con possibilità anche per Coppola. A centrocampo rientra Duda, assente con la Salernitana per squalifica. Non dovrebbe cambiare l’assetto offensivo con Ngonge, Suslov e Lazovic a dare sostegno all’unica punta Djuric.