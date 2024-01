Filippo Tortu cuore Juve: “Sono un allegriano di ferro, spero nello scudetto”

La stella dell’atletica italiana, Filippo Tortu, oro nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020 e azzurro di punta nei 200 metri, si è raccontato in un’intervista a tutto tondo a Sportweek, in uscita sabato in abbinamento con la Gazzetta dello Sport, e ha parlato anche di altri sport, tra cui il calcio. Il velocista è infatti tifosissimo della Juventus: “Sono un allegriano di ferro e la sua Juve mi diverte tantissimo, spero vinca lo scudetto. Io invece voglio arrivare primo almeno in una delle tre leghe di fantacalcio a cui partecipo”. “Non riesco mai a buttare via nulla, tengo qualsiasi cosa perché ho paura di perderla”, ha aggiunto.