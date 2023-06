Rissa Balotelli-Pikachu, il presidente del Sion: “Forse meglio che Mario non giochi più”

Un’altra storia, per Mario Balotelli, triste e vicina alla conclusione. L’arrivo al Sion per Super Mario era l’ennesima sfida per rilanciarsi ed invece niente: solo 6 gol in campionato, squadra retrocessa e Balotelli che fa parlare di se quasi ed esclusivamente fuori dal campo. Dalla Svizzera hanno riportato la notizia di una presunta rissa fra l’attaccante ex Milan ed il direttore sportivo del Sion, travestito da Pikachu. Dopo l’accaduto ha parlato il presidente della società svizzera, Christian Constantin.

Queste le parole del presidente del Sion a Blick: “Questo ragazzo crede che le regole che governano un gruppo siano fatte per gli altri e non per lui. Se gli agenti sono interessati a piazzarlo in un Paese che non apprezza i soldi tanto quanto noi, forse presto giocherà di nuovo. O forse no. E forse è meglio così“.