“Tutto quello che è sfuggito al calcio italiano negli ultimi 15 giorni”: la grafica impietosa di ‘Marca’

“Tutto quello che è sfuggito al calcio italiano (club e nazionali) negli ultimi 15 giorni…”. In questa didascalia e nella seguente grafica postata da ‘Marca’ ci sono riassunti gli ultimi 15 giorni del calcio italiano, a livello di club e Nazionali. Cinque sconfitte di fila che partono dall’Europa League della Roma, proseguono con la Conference e la Champions di Fiorentina e Inter, per poi concludersi con la resa in finale dell’Italia U20 al Mondiale in Argentina e il mancato accesso della Nazionale maggiore all’atto conclusivo della Nations League. Provocazione dopo la vittoria della Spagna questa sera, magari. Ma anche una semplice realtà dei fatti.

😱😱 Todo lo que se le ha escapado al fútbol italiano (de clubes y selecciones) en los últimos 15 días… 🇮🇹⚽❌ pic.twitter.com/TBo4IS4IgY — MARCA (@marca) June 15, 2023