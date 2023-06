NBA 2022/2023, è il giorno della parata per i Nuggets: bagno di folla a Denver

E’ il giorno della festa, della parata, per i Denver Nuggets, che dopo aver trionfato nelle NBA Finals hanno celebrato con i tifosi della città del Colorado. Non solo autobus a due piani, ma anche autopompe dei vigili del fuoco per percorrere il tragitto che ha portato Nikola Jokic e compagni verso la piazza in cui era stato allestito il palco con migliaia e migliaia di persone presenti. “Non avrei mai immaginato di vedere così tante persone”, ha detto Aaron Gordon. L’allenatore dei Nuggets Michael Malone ha ringraziato i fan per il loro supporto durante tutta la stagione e ha promesso loro altre occasioni di festa. “Non è finita”, ha detto. Per la prima volta nella storia Denver è una città Campione Nba.

