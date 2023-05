Razzismo, Infantino: “Solidarietà a Vinicius, raccomandiamo di applicare le regole delle competizioni Fifa”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha commentato gli insulti razzisti di cui è stato vittima Vinicius Junior nel match contro il Valencia, esprimendo totale solidarietà al talento del Real Madrid: “Non c’è posto per il razzismo nel calcio o nella società. La Fifa si schiera dalla parte di tutti i calciatori che hanno vissuto una situazione del genere. Proprio per episodi simili, nelle competizioni Fifa c’è un processo strutturato in tre fasi, che raccomandiamo a tutti i livelli calcistici – spiega Infantino – Inizialmente si sospende il match e lo si annuncia. A seguire i calciatori abbandonano il terreno di gioco e lo speaker comunica che la gara verrà interrotta definitivamente qualora dovessero pervenire altre offese. Infine, se questi attacchi continuano, l’incontro viene interrotto e viene data la vittoria agli avversari. Ovviamente è più facile dire di applicare queste regole che farlo, ma bisogna sostenerlo tramite l’educazione“.

