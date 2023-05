Inter, Marotta: “Inzaghi all’altezza del suo ruolo, interessati a Frattesi e Scalvini”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, toccando molti temi interessanti.

FRATTESI E SCALVINI – “Sono due giovani interessanti. L’Inter è tra le squadre che hanno messo gli occhi su di loro, ma siamo fermi in termini di negoziazione. E’ fondamentale perseguire la valorizzazione del prodotto italiano. I talenti nel nostro paese ci sono e non hanno nulla da invidiare al resto d’Europa. Dev’esserci un rapporto ancora più forte tra Federazione e club”.

INZAGHI – “Ha dimostrato di essere all’altezza del suo ruolo. Tutti nel club riconoscono il suo lavoro positivo. Anche se c’è stato un periodo in cui le cose non andavano bene, in cui non sono mancate le critiche costruttive, la valutazione nel complesso è positiva. Essere in finale di Champions è motivo di grande orgoglio e, pur non essendo possibile giudicare un’intera stagione da una sola partita, Inzaghi se la merita”.

FINALE CONTRO IL CITY – “Non abbiamo nulla da perdere. Nutriamo grande rispetto nei confronti del nostro avversario, tuttavia siamo pronti ad affrontarlo con grande motivazione, organizzazione e attaccamento alla maglia”.

SPALLETTI – “Mi auguro che resti a Napoli. Lui e De Laurentiis sono valori aggiunti del nostro calcio. Non nego che l’ipotesi di una separazione generi amarezza, ma qualunque valutazione si decida di attuare andrà rispettata. Va dato loro credito per aver riportato lo scudetto a Napoli”.

POLEMICHE SUL CALENDARIO – “Come Lega dobbiamo valorizzare una risorsa preziosa come la cessione dei diritti televisivi. Purtropo siamo condizionati dalla volontà dei broadcaster, che mettono palinsesti in base alle audience più importanti. Questi impegni ravvicinati mettono però a rischio l’incolumità dei nostri giocatori, perciò sarebbe opportuno trovare una via di mezzo”.