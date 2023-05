Valencia-Real Madrid, Vinicius interrompe la partita poiché vittima di insulti razzisti

Il Valencia ha battuto 1-0 il Real Madrid in questa domenica del campionato spagnolo, ma la gara ha fatto notizia soprattutto a causa dell’ennesimo episodio di razzismo vissuto dal mondo del calcio in Europa. Al 70′, infatti, Vinicius ha sospeso per pochissimo l’incontro poiché vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi della squadra di casa. “Se non la smettono, io non gioco più”, è stata la frase urlata dall’attaccante brasiliano nei confronti dell’arbitro.