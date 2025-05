Importante successo della Juve Stabia che si assicura l’andata contro la Cremonese: si deciderà tutto in Lombardia

Si è conclusa l’andata della semifinale dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Cremonese. I campani hanno avuto la meglio sui lombardi per 2-1 in virtù delle reti di Pierobon nel primo tempo e Adorante nella ripresa, frazione che ha visto gli ospiti prima sbagliare un rigore con De Luca e poi trovare il 2-1 con Johnsen.

Importantissimo successo per le Vespe che hanno fatto valere il fattore casa, specialmente nella prima parte di gara, salvo poi rischiare la rimonta a partire dal 63esimo con De Luca che calcia alto il calcio di rigore. La Cremo ha poi accorciato le distanze con l’ex Venezia.

I gialloblu si sono classificati quinti in campionato a 55 punti contro i 61 della Cremonese, piazzati al quarto posto e dunque qualificati direttamente in semifinale. La Juve Stabia invece ha dovuto superare un turno ulteriore dei playoff, per l’esattezza i quarti contro il Palermo terminati 1-0.

IL TABELLINO

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani (29′ st Rocchetti), Pierobon, Mosti (29′ st Meli), Andreoni; Psicopo (44′ st Louati); Adorante (36′ st Sgarbi), Candellone (44′ st Maistro). A disp. Baldi, Dubickas, Leone, Matosevic, Morachioli, Quaranta, Varnier. All. Pagliuca

CREMONESE (3-5-1-1): Fulignati; Folino, Ceccherini, Bianchetti (1′ st Moretti); Barbieri, Collocolo, Castagnetti (38′ st Gelli), Vandeputte (24′ st Vazquez), Dentello Azzi; Johnsen; De Luca (24′ st Bonazzoli). A disp. Drago, Majer, Nasti, Tannander, Triacca, Valoti. All. Stroppa

Reti: 34′ pt Pierobon (JS), 13′ st Adorante (JS), 32′ st Johnsen (C).

Ammonizioni: Mosti, Ruggero, Peda.

Note: Rigore sbagliato da De Luca al 18′ st