Il ritorno di Valentino Rossi in sella a una moto Yamaha ha mandato in estasi tutti i fan del Dottore: ribaltone in MotoGP.

Nella lunga e straordinaria carriera di Valentino Rossi, caratterizza da ben nove trionfi iridati, ci sono soprattutto i tanti anni in sella alla Yamaha. Un legame profondo quello tra il Dottore e la Casa di Iwata: sedici stagioni, tutte in MotoGP, con quattro titoli mondiali vinti e tantissime emozioni regalate ai tifosi. Valentino Rossi ha messo fine alla propria avventura nella classe regina nel 2021, concludendo il suo fantastico viaggio proprio a bordo di una moto Yamaha.

Oggi il fenomeno di Tavullia è ancora un protagonista della MotoGP, ma solo nella veste di proprietario del team VR46 che partecipa al Mondiale 2025 con i piloti Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Tuttavia, di tanto in tanto, Valentino Rossi non riesce a resistere al richiamo della moto e decide di salire di nuovo in sella per concedersi qualche giro in pista.

Il Dottore lo ha fatto di nuovo qualche giorno fa proprio con una moto Yamaha. Rossi si è infatti presentato sulla pista del Mugello, un tracciato che in tanti anni da professionista gli ha regalato immense soddisfazioni. Il fuoriclasse marchigiano può infatti vantare ben nove trionfi sulla celebre pista toscana: nessuno nel Motomondiale è riuscito a fare altrettanto.

Rossi torna in Yamaha: tifosi in delirio

Il 46enne si è quindi concesso un allenamento sul tracciato che tanto ama: con la Yamaha R1 ha dato spettacolo, lasciandosi andare anche alle sue celebri impennate. Non è la prima volta che Rossi torna in sella alla Yamaha: lo scorso anno il Dottore aveva testato sempre la R1 del team GRT di Remy Gardner in occasione della Yamaha Racing Experience, l’evento della Casa di Iwata pensato appositamente per celebrare il proprio brand.

I tantissimi fan di Valentino Rossi vanno sempre in estasi quando rivedono il loro idolo in sella a una moto, specialmente se si tratta di una Yamaha. Ovviamente, come accennato, si tratta solo di un semplice allenamento per il campione di Tavullia: i tifosi continuano a coltivare il sogno di vederlo di nuovo in qualche competizione.

Al momento, però, Valentino Rossi è concentrato solo sulla sua VR46 e sul campionato del mondo Endurance, dove gareggia con la BMW M4 GT3: finora ha conquistato 21 punti e ha terminato la 6 Ore di Imola con un ottimo secondo posto.