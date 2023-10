Palestina, anche Arda Turan e Ozil si uniscono ai messaggi di cordoglio: “Dov’è l’umanità?”

Aumenta il numero di calciatori che hanno preso posizione in sostegno al popolo palestinese. Gli ultimi in ordine di tempo sono i due turchi Mesut Ozil e Arda Turan attraverso i loro social network. “Israele sta uccidendo civili, bambini innocenti. Il mondo intero dovrebbe unirsi e alzare la voce contro questo atto crudele. Chiunque non reagirà oggi sarà responsabile. L’umanità non può convivere con questo dolore, con questa brutalità. Israele deve porre fine a questi crimini contro l’umanità”, ha scritto Arda Turan in una storia sul suo account Instagram.

Mesut Ozil invece ha usato Twitter per postare il suo messaggio: “Può esserci qualche motivo in questo mondo per sganciare bombe ogni giorno, ogni ora su esseri umani innocenti e soprattutto su bambini piccoli per ucciderli? Assolutamente no! Questo è un incubo. Dov’è l’umanità, gente? #FreePalestine“.

Can there be any reason in this world to drop bombs every day, every hour on innocent human beings and especially on young children to kill them!? Definitely nooot!!! This is such a nightmare – Where is humanity, people? 💔🇵🇸 #FreePalestine

— Mesut Özil (@M10) October 17, 2023