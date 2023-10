Virtus Bologna-ALBA Berlino in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-ALBA Berlino, sfida valida come 3^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Dopo aver perso nella prima partita contro lo Zalgiris, le Vu Nere di coach Banchi hanno reagito nella seconda giornata, ottenendo una vittoria esterno contro il Monaco. Di fronte, i tedeschi hanno fin qui collezionato due sconfitte, contro Bayern Monaco e Real Madrid. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 18 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-ALBA Berlino, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

PROGRAMMA E TV 3^ GIORNATA

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.