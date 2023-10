Zola: “All’età di Bellingham bevevo ancora il latte da mia madre”. Giocatore e ospiti scoppiano a ridere (VIDEO)

Ospite della tv inglese Channel 4 in occasione del match Inghilterra-Italia, Gianfranco Zola ha avuto la possibilità di intervistare Jude Bellingham a fine partita. Una frase pronunciata dall’ex Chelsea ha però fatto scoppiare a ridere tutti i presenti, tra cui il calciatore del Real Madrid. “Mi fa sorridere pensare ciò che Jude sta facendo a 20 anni. A quell’età io prendevo ancora il latte da mia madre” ha detto Zola, nella maniera più innocente del mondo, tanto che non si aspettava una simile reazione. Dopo un breve momento di risate generali, Zola ha quindi realizzato e immediatamente corretto il tiro: “Ovviamente non direttamente…“. Ciò non ha però impedito ulteriori risa da parte di tutti gli ospiti. Di seguito il video.

Fair to say we weren't expecting Zola to say this to Bellingham 🤣😳#C4Football | #ENGITA | #EURO2024 pic.twitter.com/8e4pBQyOW7 — Channel 4 Sport (@C4Sport) October 17, 2023